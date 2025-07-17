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В Ростовской области за 500 млн пытаются продать производство светодиодов

В Ростовской области за 500 млн пытаются продать производство светодиодов

В донском регионе на аукцион выставлено предприятие по производству светодиодных осветительных устройств с начальной ценой в 500 миллионов рублей. Об этом стало известно через портал «Российского аукционного дома».

В перечне предлагаемых лотов присутствует производственная площадка, включающая земельный участок, несколько зданий и объекты инфраструктуры, а также 39 единиц специализированной техники. Данное имущество расположено в Восточном районе Таганрога. Особую ценность представляет автоматизированная линия для SMD-монтажа, имеющая возможность обрабатывать до 70 тысяч компонентов в час.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18:00 17 июля, сами торги запланированы на 21 июля. Следует отметить, что на рассматриваемый объект наложены ограничения в виде запрета на регистрацию, однако продавец гарантирует снятие этого бремени.
Фото: портал «Российского аукционного дома».
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