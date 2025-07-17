Массовые отключения света из-за жары прокомментировали в Правительстве Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь, 17 июля созвал заседание оперативного штаба для обсуждения нарушений в электроснабжении и водоснабжении, затронувших ряд территорий региона.Согласно информации, в период с 10 по 14 июля около 54 тысяч жителей в таких населенных пунктах, как Таганрог, Ростов и Батайск, столкнулись с отключениями электроэнергии. Основной причиной сбоев стала перегрузка электросетей, вызванная экстремальной жарой. Нагрузка на сети достигла 3,5 тысяч мегаватт, что превысило максимальные показатели, зарегистрированные в 1991 году.Для ликвидации последствий аварий было мобилизовано 118 ремонтных бригад и задействовано более 140 единиц специализированной техники.Министр промышленности и энергетики, Андрей Савельев, отметил, что за последние пять лет в Ростовской области было приобретено около 1,5 миллионов сплит-систем, что сопоставимо с мощностью трех блоков Ростовской АЭС.Из-за неполадок в электроснабжении и изношенности инфраструктуры возникли трудности и с подачей воды. Перебои наблюдались в Гуково, Целинском, Мясниковском, Аксайском и Усть-Донецком районах.Особо сложная ситуация сложилась в поселке Саркел, где до конца текущего года планируется завершить строительство водозабора и очистных сооружений.В Мясниковском районе необходимо реализовать проект по строительству насосной станции и водопровода к селу Большие Салы, стоимость которого оценивается в 2,5 миллиарда рублей.Проблемы с горячим водоснабжением также актуальны для Ростова-на-Дону. Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», Сергей Левченко, сообщил, что в городе устранено 18 из 1000 аварий, однако основной проблемой остаются бесхозные теплотрассы, оставшиеся от застройщиков и не отвечающие техническим требованиям. Это является причиной перебоев в микрорайонах Извилистая и Вертолетное поле.