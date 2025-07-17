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Система видеонаблюдения появилась на полигоне ТКО в Зерноградском районе

Система видеонаблюдения появилась на полигоне ТКО в Зерноградском районе
В Зерноградском районе Ростовской области на полигоне твёрдых коммунальных отходов (ТКО) появилась система видеонаблюдения. Врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь поручил установить камеры во время визита в район в июне.

В социальных сетях жители района обратились к Юрию Слюсарю с жалобами на то, что возгорание мусора не было вовремя замечено и потушено. По поручению главы региона на полигон направили дополнительную технику. В результате все очаги возгорания удалось полностью ликвидировать в течение двух дней.

Новая система видеонаблюдения позволяет круглосуточно контролировать состояние полигона и выявлять тление мусора на ранних стадиях.

Установленные камеры на зерноградском полигоне оснащены солнечными батареями. Это обеспечивает их автономную работу.

- Видеокамеры помогут быстрее обнаруживать возгорания и уменьшить вред от их возникновения, в первую очередь для экологии. Кроме того, с их помощью можно следить за утилизацией отходов и пресекать незаконное складирование мусора, — отметила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Правительство Ростовской области
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