В Батайске неизвестный застрелил собаку из пневматического пистолета

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В Батайске произошёл вновь зафиксировали жесткое обращение с животными. Инцидент произошел на улице Иркутской, 17 июля неизвестный убил собаку, выстрелив в неё из пневматической винтовки.Семья, недавно переехавшая в новый дом, решила обзавестись четвероногим другом. Вместо покупки породистой собаки, они взяли щенка из местного приюта. Малыш мгновенно завоевал сердца домочадцев и стал любимцем.Утром владельцы пса услышали звуки выстрелов. Выбежав во двор, они обнаружили щенка, лежащего без движения с кровоточащей раной в голове. Стало очевидно, что в животное стреляли из пневматики. Подозрение пало на одного из проживающих по соседству.Питомца отвезли в ветклинику. Там животное, к сожалению, скончалось.Совершенно неясно, чем безобидное животное могло кому-то помешать. Опечаленные владельцы обратились в правоохранительные органы с заявлением.