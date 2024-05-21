В Ростове на Скачкова спустя четыре месяца прочистили канализацию на детской площадке

Фото: Администрация Ростова.

В Ростове через четыре месяца жители Скачкова, 54 добились прочистки канализации. Жалобы жильцов ЖК «Акварель» и публикации в СМИ сдвинули дело с мертвой точки.Практически четыре месяца жители на Скачкова, 54 жаловались на ежедневную течь из-за прорыва канализации. Реки нечистот стекали на территорию площадки и затопили игровые конструкции. Родители опасались отпускать своих детей играть во дворе. Малыши пытались все потрогать, а грязные карусели – это разносчик бактерий. Из-за прорыва ростовчанам ежедневно приходилось терпеть сильную вонь.Все время жители обращались в «Ростовводоканал» и администрацию Железнодорожного района. Там им сообщили, что канализация является бесхозной. Жители забили тревогу, обратились в СМИ и готовили жалобу в прокуратуру. Вскоре зов о помощи все же услышали.Администрация города собирается взять участок на баланс муниципалитета, чтобы в дальнейшем избежать подобных историй. В «Ростовводоканале» добавили, что на участке прочистили забитую канализацию и остановили течь. УК проводит дезинфекцию.- Вопрос частого засора канализации по данному адресу находится на контроле администрации города, - добавили в организации.