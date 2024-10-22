Котенка и щенка спасли из ловушек в Ростовской области

Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"

Котенка и щенка спасли из ловушек в Шолоховском районе Ростовской области. Как рассказала Анастасия Калдурова, старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах, оба инцидента случились в течение недели.Вечером 11 октября в станице Вешенской в двухэтажном доме было слышно громкое мяуканье котенка. Жители поняли, что малыш забрался на крышу балкона второго этажа и не может самостоятельно спуститься. На помощь пришли спасатели Вешенского подразделения областной службы спасения на воде. Они вернули котенка на землю и отпустили его.15 октября в станице Базковской в водопроводный люк попал щенок. Он жалобно скулил, и, к счастью, его услышала хозяйка дома, рядом с которым находился люк. Женщина сразу же вызвала спасателей, и те спасли малыша, вернув его владелице.