В Ростове жители Сельмаша утопают в мусоре из-за ремонта трубы

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Жители микрорайона Сельмаш в Ростове-на-Дону около недели терпят проблему с вывозом мусора. По информации, появившейся в социальных сетях 21 октября, мусорный коллапс произошел на улице Сержантова, возле дома № 6.С 17 октября мусорные баки не вывозятся, что привело к их переполнению. Люди вынуждены складировать бытовые отходы рядом с контейнерами. Причиной этого стал перекрытый въезд во двор из-за глубокой ямы. Она осталась после замены трубы. Провал лишь огородили оранжевой сеткой.Однако мусорные проблемы — это не единственная трудность. После ремонта теплотрассы люди остались без отопления.— С 17-го числа перекрыли въезд, работы по замене трубы завершены, но мусор не вывозят, и отопление до сих пор не включено, — жалуется местная жительница.Горожане надеются, что после привлечения внимания к проблеме ситуация будет решена. Холод и мусорная вонь создают для них невыносимые условия.