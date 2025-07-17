За 40 млн под Ростовом пытаются продать завод по производству полипропиленовых труб

Фото: РТС-Тендер

Недалеко от Ростова выставлен на продажу завод, специализирующийся на изготовлении полипропиленовых труб, с начальной ценой 40 миллионов рублей. Объявление о предстоящих торгах размещено на платформе «РТС-Тендер».На аукцион выставлены заводской комплекс и две производственные линии для выпуска полипропиленовых труб. Стартовая цена обоих лотов составляет 40 миллионов рублей.Желающие принять участие в аукционе могут подать заявки до 18 июля. Определение победителя торгов запланировано на 22 июля.