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За 40 млн под Ростовом пытаются продать завод по производству полипропиленовых труб

За 40 млн под Ростовом пытаются продать завод по производству полипропиленовых труб

Недалеко от Ростова выставлен на продажу завод, специализирующийся на изготовлении полипропиленовых труб, с начальной ценой 40 миллионов рублей. Объявление о предстоящих торгах размещено на платформе «РТС-Тендер».

На аукцион выставлены заводской комплекс и две производственные линии для выпуска полипропиленовых труб. Стартовая цена обоих лотов составляет 40 миллионов рублей.

Желающие принять участие в аукционе могут подать заявки до 18 июля. Определение победителя торгов запланировано на 22 июля.
Фото: РТС-Тендер
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