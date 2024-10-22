В Ростовкой области дотла сгорела легковушка

Фото: соцсети

В поселке Тарасовский Ростовской области автомобиль сгорел дотла. Местные жители поделились в социальных сетях кадрами с места происшествия.Инцидент произошел 22 октября около 8:00 на улице Ленина. Припаркованная машина внезапно загорелась. На кадрах видно, как пламя быстро распространилось по всему автомобилю. Очевидцы сразу же вызвали пожарных, и вскоре специалисты потушили машину.Местные жители считают, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки. В донском ГУ МЧС пока не дают комментариев по этому поводу.