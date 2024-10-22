Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовкой области дотла сгорела легковушка

В Ростовкой области дотла сгорела легковушка
В поселке Тарасовский Ростовской области автомобиль сгорел дотла. Местные жители поделились в социальных сетях кадрами с места происшествия.

Инцидент произошел 22 октября около 8:00 на улице Ленина. Припаркованная машина внезапно загорелась. На кадрах видно, как пламя быстро распространилось по всему автомобилю. Очевидцы сразу же вызвали пожарных, и вскоре специалисты потушили машину.

Местные жители считают, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки. В донском ГУ МЧС пока не дают комментариев по этому поводу.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.