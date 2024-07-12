После захвата заложников в СИЗО в отставку подали глава ГУФСИН по Ростовской области и его первый заместитель

Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В отставку подали глава ГУФСИН по Ростовской области и его первый заместитель. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 12 июля.Дмитрий Безруких был назначен на должность главы донского ГУФСИН указом президента Российской Федерации 2 сентября 2020 года. А 6 декабря 2023 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.Кроме того, заявление об отставке написал его первый заместитель – полковник внутренней службы Василий Гордеев, который курировал оперативно-режимные службы.Еще 16 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, а четверо уволены.Громкие увольнения высокопоставленных начальников могут быть связаны с историей о захвате заложников в СИЗО № 1 в Ростове. Напомним, утром 16 июня шестеро осужденных выбили оконную решетку и сбежали из камеры. Вооружившись заточками и ножами, они захватили в заложники двух сотрудников изолятора.Террористы выдвинули свои условия: они потребовали предоставить им оружие и автомобиль, чтобы покинуть город. Переговоры продолжались несколько часов, но не привели к результату.Во время штурма силовики ликвидировали преступников. Один из них — Даниил Камнев — выжил. Спустя неделю после тяжелого ранения он пришел в себя. Затем его перевели в одно из медицинских учреждений, подведомственных региональному ГУФСИН.