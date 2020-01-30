Вратарь «Зенита» перейдёт в «Ростов»



Футбольный клуб «Ростов» в ближайшее время может подписать вратаря «Зенита». О переходе Максима Рудакова информирует издание «Спорт-экспресс».



Сообщается, что голкипер уже 2 февраля присоединился к «жёлто-синим» на сборах в Катаре. Здесь ФК «Ростов» участвует в Кубке «Матч Премьер».



Ранее на Рудакова претендовали «Крылья Советов», но они подписали вратаря клуба «Сочи» Евгения Фролова.



Максим вернулся в «Зенит» в декабре, до этого он на правах аренды играл за финский ХИК. Спортсмен является воспитанником финского футбола. До того как подписать контракт с «Зенитом», играл за «Локомотив» и «Смену».



В матче первого тура Кубка «Матч Премьер» за «Ростов» сыграли три голкипера. Сергей Песьяков стоял на воротах в первом тайме, затем его сменил Егор Бабурин, но он практически сразу получил травму. На его место встал Егор Чернов, который принадлежит «Динамо» и находится на просмотре у «жёлто-синих».