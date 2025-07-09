ВТБ: оборот эквайринга в Ростовской области растет пять месяцев подряд

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За пять месяцев 2025 года оборот эквайринга ВТБ в Ростовской области увеличился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост фиксируется ежемесячно, особенно активно цифровые решения внедряет малый бизнес.Рост популярности эквайринга у ростовских предпринимателей отражает повышение безналичной активности клиентов и готовность бизнеса внедрять цифровые форматы обслуживания. В структуре операций преобладают заведения общепита, небольшие магазины, аптеки и медклиники. Продолжает расти доля малого бизнеса, который подключает услугу впервые.Предприниматели начали использовать эквайринг не просто как технический способ расчетов, но и как часть клиентского сервиса. Покупатели ценят наличие разных способов оплаты – через терминалы, смартфоны и QR-коды.«Устойчивый рост оборота безналичных платежей говорит о том, что эквайринг перестал быть опцией — он стал стандартом. Банковский терминал в торговой точке сегодня — это как свет и вода: должен быть по умолчанию. Мы наблюдаем не просто количественный рост, но и качественное изменение подхода к обслуживанию клиентов. Это свидетельствует о зрелости рынка и растущих ожиданиях клиентов», – отметил управляющий ВТБ в Ростовской области – вице-президент Юрий Авдеев.