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Минприроды проверит информацию о позеленевшей реки в Красном Сулине

Минприроды проверит информацию о позеленевшей реки в Красном Сулине
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, проведет инспекцию реки в Красном Сулине, цвет которой изменился на зеленый.

Согласно информации от ведомства, группа экспертов уже направлена к реке Гнилуша для анализа сложившейся ситуации. По результатам проверки будут приняты необходимые действия.

Ранее сообщалось о появлении светлых зеленоватых пятен на поверхности водоема, что указывает на активный рост микроскопических водорослей и цианобактерий. Это негативно отражается на обитателях реки.

Вероятной причиной ухудшения экологического состояния может являться сброс неочищенных стоков.

Стоит отметить, что недавно Министерство природных ресурсов уже фиксировало факт слива канализационных отходов в реку Кундрючья в том же Красносулинском районе.
Фото: соцсети
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