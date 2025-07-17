Минприроды проверит информацию о позеленевшей реки в Красном Сулине

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Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, проведет инспекцию реки в Красном Сулине, цвет которой изменился на зеленый.Согласно информации от ведомства, группа экспертов уже направлена к реке Гнилуша для анализа сложившейся ситуации. По результатам проверки будут приняты необходимые действия.Ранее сообщалось о появлении светлых зеленоватых пятен на поверхности водоема, что указывает на активный рост микроскопических водорослей и цианобактерий. Это негативно отражается на обитателях реки.Вероятной причиной ухудшения экологического состояния может являться сброс неочищенных стоков.Стоит отметить, что недавно Министерство природных ресурсов уже фиксировало факт слива канализационных отходов в реку Кундрючья в том же Красносулинском районе.