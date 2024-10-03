Фото: ФК Ростов

Футболист «Ростова» Николай Комличенко вернётся на поле в матче со «Спартаком» после травмы. Спортивный агент спортсмена Александр Клюев поделился оптимистичными прогнозами на ближайшие игры с «РБ Спортом».- Будем надеяться, что Николай появится на поле в игре со «Спартаком, - сказал Александр Клюев.Напомним, что 29-летний Комличенко получил травму во время тренировки 12 сентября. Врач диагностировал у него повреждение трёхглавой мышцы голени. Из-за этого нападающий пропустил пять матчей, так как месяц восстанавливался после травмы.Сейчас футболист идёт на поправку и уже тренируется в общей группе.Стоит отметить, что ещё один игрок «Ростова» также находится на реабилитации. Егор Голенков получил травму ноги в игре с «Акроном» из Тольятти, которая состоялась 22 сентября.