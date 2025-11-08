- Мы их жарили в кляре и мариновали. Очень вкусно. Ножка в пищу не используется, - пишет одна из жительниц.

Фото: Соцсети

Жители Ростовской области находят необычные грибы-зонтики. Они поделились фотографиями в социальных сетях.Внешне этот гриб напоминает зонтик или раскрытый парашют. Однако среди таких грибов есть и ядовитые виды. Необходимо понимать разницу. Съедобный зонтик обычно вырастает до больших размеров. Ядовитые всегда маленькие. В засуху или после заморозков можно увидеть небольшие съедобные зонтики. Но брать их не советуют, потому что можно спутать с ядовитыми. Также у съедобного зонтика на ножке обязательно есть кольцо, которое двигается. А его рисунок можно легко счистить ногтем. Кроме этого, отличительной чертой съедобных грибов является светлая пластинка.На Дону грибы-зонтики успели найти в Константиновском и Миллеровском районах. Грибники собрали целые пакеты этих грибов. В соцсетях они активно хвастаются крупным урожаем шляпок размером с ладонь.