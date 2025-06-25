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В ФК «Ростов» новый защитник Тимур Сулейманов станет прямой заменой Николаю Комличенко

В ФК «Ростов» новый защитник Тимур Сулейманов станет прямой заменой Николаю Комличенко
В составе «Ростова» появился новый защитник — Тимур Сулейманов. Он станет заменой для Николая Комличенко.

Эксперты проанализировали статистику и выделили два ключевых аспекта, которые важны для футбола в Ростове: борьба за мяч в воздухе и последующие передачи. Именно в этих элементах игры Комличенко проявлял себя наилучшим образом. В сравнении с Сулеймановым из «Локомотива» он справлялся с этими задачами гораздо эффективнее.

Однако в контексте борьбы за мяч Сулейманов часто показывал слабые результаты. В некоторых матчах его процент успешных захватов составлял всего 10–17%.

Сейчас трудно предугадать, как поведёт себя новый футболист.

Напомним, что Николай Комличенко, покинул «Ростов» сразу после окончания Кубка России. Он присоединился к «Локомотиву».
Фото: Кубок России
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