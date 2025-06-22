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Состав футбольного клуба «Ростов» укрепил новый нападающий

Состав футбольного клуба «Ростов» укрепил новый нападающий
Состав футбольного клуба «Ростов» укрепил новый нападающий. 25-летний Тимур Сулейманов стал первым приобретением донского клуба в это межсезонье. Об этом проинформировала пресс-служба команды.

Футболист прошел длинный путь в академии «Локомотива», выступал в Молодежной лиге, юношеской Лиге чемпионов, играл за «Казанку».

Кроме того, Сулейманов играл в составе «Пари НН», где он провел 112 матчей в различных турнирах и забил 25 мячей.

Последние два сезона игрок выступал за родной "Локомотив".
Фото: ФК Ростов
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