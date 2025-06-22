Фото: ФК Ростов

Состав футбольного клуба «Ростов» укрепил новый нападающий. 25-летний Тимур Сулейманов стал первым приобретением донского клуба в это межсезонье. Об этом проинформировала пресс-служба команды.Футболист прошел длинный путь в академии «Локомотива», выступал в Молодежной лиге, юношеской Лиге чемпионов, играл за «Казанку».Кроме того, Сулейманов играл в составе «Пари НН», где он провел 112 матчей в различных турнирах и забил 25 мячей.Последние два сезона игрок выступал за родной "Локомотив".