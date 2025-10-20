Нападающий Тимур Сулейманов рассказал о деятельности в клубе и жизни в Ростове

Фото: ФК Ростов

Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов рассказал о своей жизни в южной столице и о том, как он влился в состав команды.Перейдя из стана «железнодорожников» в донской клуб летом 2025 года, нападающий сразу же продемонстрировал свои навыки на поле. В августе экс-футболист «Локо» открыл счет своим голам за новую команду в поединке против «Ахмата». Затем Сулейманов принес победу «Ростову» в игре с ЦСКА. Всего за 12 туров РПЛ нападающий сумел отправить в ворота соперников четыре мяча.По словам Сулейманова, самым памятным для него стал гол в ворота «Локомотива». Процесс адаптации в клубе прошел успешно. Футболисты ростовской команды радушно встретили нового игрока.- С самого начала меня приняли очень хорошо, у меня сложились отличные отношения со всеми. Хорен Байрамян как более опытный товарищ всегда готов подсказать, пошутить, чтобы мне было комфортнее. До сих пор чувствую, что попал именно в ту команду, о которой мечтал.Со всеми требованиями тренерского штаба Сулейманов справляется.Свободное время футболист посвящает семье. У спортсмена есть маленькая дочь и супруга. Нападающий сдружился не только с футболистами донского клуба, но и с их семьями. Вместе они часто гуляют по улицам Ростова.