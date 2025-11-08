Новости
ФК «Ростов» выиграл у «Сочи» со счетом 1:0

ФК «Ростов» выиграл у «Сочи» со счетом 1:0. Матч 15-го тура чемпионата России прошел 8 ноября.

С начала игры «Ростов» перехватил инициативу, создавая давление на ворота хозяев. На 40 минуте южанам удалось пробить защиту вратаря. Гол был забит полузащитником Кириллом Щетининым.

Во второй половине встречи соперники перешли в активную атаку. Однако сравнять счет им не удалось.

По результатам матча «Ростов» набрал 18 очков. Благодаря этому он поднялся на девятое место в турнирной таблице. Таким образом желто-синие опередили «Динамо» из Москвы.
Фото: ФК «Ростов»
