Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове водитель «Порша» влетел в припаркованную машину

В Ростове водитель «Порша» влетел в припаркованную машину
В Ростове водитель «Порша» влетел в припаркованную машину. ДТП произошло на улице Солженицына 8 ноября.

По имеющимся данным, 44-летний водитель «Порше Панамера» около 18:00 ехал мимо дома №13. Неожиданно он потерял управлением и въехал на стоящий автомобиль «Лада ларгус». Припаркованное авто отбросило в столб, а виновника происшествия в стену жилого дома.

К счастью, в ДТП пострадавших не оказалось.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции по региону, у мужчины присутствовали признаки алкогольного опьянения. Однако на требование пройти медицинское освидетельствование он отказался.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.