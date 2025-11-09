Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове водитель «Порша» влетел в припаркованную машину. ДТП произошло на улице Солженицына 8 ноября.По имеющимся данным, 44-летний водитель «Порше Панамера» около 18:00 ехал мимо дома №13. Неожиданно он потерял управлением и въехал на стоящий автомобиль «Лада ларгус». Припаркованное авто отбросило в столб, а виновника происшествия в стену жилого дома.К счастью, в ДТП пострадавших не оказалось.Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции по региону, у мужчины присутствовали признаки алкогольного опьянения. Однако на требование пройти медицинское освидетельствование он отказался.