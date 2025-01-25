ГК «Ростов-Дон» проиграл ЦСКА со счетом 26:30

Фото: ГК Ростов-Дон

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 26:30. Матч Суперлиги сезона-2024/25 состоялся 25 января в крытом манеже Ростова-на-Дону.В начале встречи ростовчанки открыли счет благодаря точному броску Кристины Кожокарь. Однако ЦСКА быстро перехватил инициативу, и первый тайм завершился с результатом 10:13 в пользу соперника. Во второй половине матча команда из Ростова-на-Дону не смогла переломить ход игры.До этого матча «Ростов-Дон» одержал 19 побед в 19 встречах, набрав 38 очков и уверенно лидируя в турнирной таблице.ЦСКА, напротив, выиграл четвёртый матч подряд, набрав 32 очка и заняв третью строчку в таблице.