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ГК «Ростов-Дон» проиграл ЦСКА со счетом 26:30

ГК «Ростов-Дон» проиграл ЦСКА со счетом 26:30
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 26:30. Матч Суперлиги сезона-2024/25 состоялся 25 января в крытом манеже Ростова-на-Дону.

В начале встречи ростовчанки открыли счет благодаря точному броску Кристины Кожокарь. Однако ЦСКА быстро перехватил инициативу, и первый тайм завершился с результатом 10:13 в пользу соперника. Во второй половине матча команда из Ростова-на-Дону не смогла переломить ход игры.

До этого матча «Ростов-Дон» одержал 19 побед в 19 встречах, набрав 38 очков и уверенно лидируя в турнирной таблице.

ЦСКА, напротив, выиграл четвёртый матч подряд, набрав 32 очка и заняв третью строчку в таблице.
Фото: ГК Ростов-Дон
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