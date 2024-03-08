ФК «Ростов» победил «Краснодар» на домашнем стадионе со счетом 2:1

Фото: ФК Ростов

В 20 туре Российской Премьер-Лиги ФК «Ростов» принимал на домашнем стадионе «Краснодар». В Международный женский день «желто-синие» победили в Южном дерби – 2:1.Счет на 25 минуте открыл полузащитник донской команды Мохаммад Мохеди. На 62 минуте он же удвоил преимущество хозяев поля. Несмотря на то, что гости с начала второго тайма игра в меньшенстве из-за удаления нападающего Олакунле Олусегуна, сохранить ворота «сухими» не удалось. Форвард «быков» Джон Кордоба на 66 минуте забил мяч в сетку соперников.Эта победа для «Ростова» стала второй подряд после начала весенней части сезона. Благодаря ей «желто-синие» поднялись на девятое место в турнирной таблице РПЛ. Теперь на счету команды 27 очков.Следующий матч «желто-синих» пройдет в Москве. Ростовчане сыграют с ЦСКА в рамках Кубка России 12 марта.