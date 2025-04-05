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Ростовский "БАРС-РГЭУ" проиграл команде "СШОР-Локо" в мини-турнире Суперлиги

Ростовский "БАРС-РГЭУ" проиграл команде "СШОР-Локо" в мини-турнире Суперлиги
В матче Суперлиги сезона-2024/25 "БАРС-РГЭУ" уступил краснодарской команде "СШОР-Локо". Игра, прошедшая 4 апреля, определила распределение мест с 13-го по 16-е в турнирной таблице.

Первые две четверти завершились с равным счетом - 42:42. Однако во второй половине матча баскетболисты из Краснодара смогли увеличить отрыв. К финальному свистку разрыв в счете составил 10 очков. Несмотря на усилия "БАРСов" сравнять счет в концовке, "СШОР-Локо" одержал победу со счетом 89:79.

Первый этап финального тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги за 13-16-е места завершился для ростовской команды вторым местом.
Фото: БК Барс
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