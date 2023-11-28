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Автомобилистов Ростовской области с 1 декабря будут штрафовать за летнюю резину

Автомобилистов Ростовской области с 1 декабря будут штрафовать за летнюю резину
Уже с 1 декабря в России начнут действовать новые правила, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

На 500 рублей будут штрафовать водителей легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн, если они не перешли на зимнюю резину. Наказание грозит и в случае, если зимние шины установлены не на все колеса.

Также появились новые требования к грузовикам и автобусам на летней резине (если они не относятся к вездеходам). У них на борту обязательно должны быть цепи противоскольжения, чтобы преодолевать скользкие участки дороги. За это нарушение также грозит штраф в 500 рублей.

Запрет на использование летней резины будет действовать до февраля.

Новые правила связаны с увеличившимся количеством ДТП из-за того, что автомобилисты пренебрегают заменой летней резины на зимнюю. Низкие температуры на улице делают летнюю резину жесткой. Это влияет на управляемость, устойчивость, сцепление на дороге и торможение. На снегу летние шины окажутся бесполезными из-за строения протектора. На асфальте же такая резина показывает оптимальные свойства. Зимняя же резина в холодную погоду эластичная и мягкая. Колеса на зимней резине маневреннее в холода.
Фото: Ростов ру
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