В Ростове выросла цена на замену резины у автомобилей

Какую резину выбрать для ростовской зимы?

Стоимость резины в 2024 году

Как избежать очередей на шиномонтаже?

Советы для водителей-новичков

Фото: ростов.ру

В Ростове-на-Дону начался сезон замены летней резины на зимнюю. Руководитель филиала организации по аренде автомобилей Борис Стулин рассказал, как избежать очередей и выбрать подходящую резину.Единого мнения по типу зимних шин нет, все зависит от предпочтений и характера использования автомобиля. Молодым водителям Борис посоветовал шипованную резину, которая прощает небольшие ошибки. Однако выбор шин — это индивидуальный процесс, который зависит от множества факторов. Чтобы точно понять, какая резина подходит, стоит пообщаться с владельцами таких же автомобилей или обратиться к специалисту.В 2023 году замена резины могла обойтись в 1500-2000 рублей, но в этом году цены выросли. Сейчас стоимость работ по шиномонтажу для легкового автомобиля варьируется от 2000 до 3500 рублей, а для авто люкс-класса и внедорожников может быть выше. Стоимость новой резины для бюджетных авто начинается от 5000 рублей за покрышку. Борис также отметил, что шины рекомендуется проверять и менять при критическом износе.Хотя для всех водителей существует обязательное требование сменить резину на зимнюю, многие делают это в последний момент. Борис советует записаться на услугу заранее, чтобы избежать очередей.Молодые водители часто переживают в первый снежный сезон. Борис рекомендует посмотреть страху в глаза и найти пустую заснеженную площадку, чтобы изучить поведение автомобиля в новых условиях. Также можно записаться на курсы контраварийного вождения, чтобы повысить навыки и снизить риск ДТП.