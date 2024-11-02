Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове выросла цена на замену резины у автомобилей

В Ростове выросла цена на замену резины у автомобилей
В Ростове-на-Дону начался сезон замены летней резины на зимнюю. Руководитель филиала организации по аренде автомобилей Борис Стулин рассказал, как избежать очередей и выбрать подходящую резину.

Какую резину выбрать для ростовской зимы?



Единого мнения по типу зимних шин нет, все зависит от предпочтений и характера использования автомобиля. Молодым водителям Борис посоветовал шипованную резину, которая прощает небольшие ошибки. Однако выбор шин — это индивидуальный процесс, который зависит от множества факторов. Чтобы точно понять, какая резина подходит, стоит пообщаться с владельцами таких же автомобилей или обратиться к специалисту.

Стоимость резины в 2024 году



В 2023 году замена резины могла обойтись в 1500-2000 рублей, но в этом году цены выросли. Сейчас стоимость работ по шиномонтажу для легкового автомобиля варьируется от 2000 до 3500 рублей, а для авто люкс-класса и внедорожников может быть выше. Стоимость новой резины для бюджетных авто начинается от 5000 рублей за покрышку. Борис также отметил, что шины рекомендуется проверять и менять при критическом износе.

Как избежать очередей на шиномонтаже?



Хотя для всех водителей существует обязательное требование сменить резину на зимнюю, многие делают это в последний момент. Борис советует записаться на услугу заранее, чтобы избежать очередей.

Советы для водителей-новичков



Молодые водители часто переживают в первый снежный сезон. Борис рекомендует посмотреть страху в глаза и найти пустую заснеженную площадку, чтобы изучить поведение автомобиля в новых условиях. Также можно записаться на курсы контраварийного вождения, чтобы повысить навыки и снизить риск ДТП.
Фото: ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.