Водителей Ростовской области предупредили о грядущем ухудшении погодных условий

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области дорожная полиция предупредила водителей о грядущем ухудшении погодных условий, способных затруднить передвижение по автотрассам.В течение следующих 24 часов в ряде районов области прогнозируются дожди и туман, что значительно увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах.В этой связи, водителям транспортных средств настоятельно советуют придерживаться безопасного скоростного режима, избегать опасных обгонов и маневров, а также соблюдать увеличенную дистанцию до движущегося впереди транспорта. Пешеходам же, в свою очередь, необходимо пересекать проезжую часть только в установленных местах, предварительно удостоверившись в отсутствии опасности и дождавшись зеленого сигнала светофора.