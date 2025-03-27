Стоимость замены летней резины подскочила до 4 тысяч рублей в Ростове

Фото: Дондей

В Ростове стоимость замены летней резины выросла до 4 тысяч рублей. Цена варьируется от 1 600 до 4 000 рублей, в зависимости от диаметра колес и типа автомобиля. Об этом сообщает Donday 27 марта.Весной ростовские автомобилисты меняют зимнюю резину на летнюю. Корреспондент Donday выяснил, как изменились цены на эту услугу с осени.Сотрудники шиномонтажных мастерских рассказали, что за полгода цены на замену резины значительно выросли. Осенью услуга стоила не более 2 500 рублей, а весной — от 1 600 до 4 000 рублей.По данным опроса Donday, большинство водителей уже сменили резину, 36% решили подождать, а 15% планируют визит на шиномонтаж в ближайшие выходные.Многие автовладельцы интересуются, когда лучше менять шины. Важно сделать это до мартовских снегопадов, чтобы не скользить по дороге. Минтранс рекомендует переходить на летнюю резину при температуре выше +5°С и отсутствии ночных заморозков.Борис С., водитель с 13-летним стажем, советует не откладывать замену шин, если не планируется поездка в горы или северные регионы. Зимняя резина при высокой температуре становится мягче, что ухудшает управляемость и влияет на тормозной путь.Важно правильно хранить зимнюю резину. Шины с дисками лучше подвешивать или хранить горизонтально, укладывая стопкой или устанавливая на стеллаж. Покрышки без дисков следует хранить вертикально, чтобы избежать деформации.