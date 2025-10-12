Беспилотную опасность на Дону 12 октября отменили спустя два часа

Фото: РСЧС Ростовской области

Население Ростовской области около 8:55 получило сообщение от регионального управления МЧС об отмене угрозы, вызванной присутствием беспилотников.Ранее, сегодня же, приблизительно в 6:22 утра, граждан проинформировали о введении в действие данного режима. Жителям советовали перейти в безопасное место: укрыться в помещениях и держаться подальше от окон, а также избегать открытых мест.Примерно через два часа после введения действие режима повышенной готовности в связи с угрозой БПЛА было снято на всей территории Ростовской области.