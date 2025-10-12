Ростовская администрация заручилась поддержкой полиции для введения штрафов за парковку без оплаты
В результате продолжительных обсуждений, ГИБДД по Ростовской области приняла решение делиться информацией о неплательщиках парковочных штрафов с городской администрацией. Об этом сообщил портал Donday со ссылкой на источник в управлении.
В Ростове-на-Дону к октябрю 2025 года функционируют 980 парковочных зон, предлагающих более 6 000 платных мест. Стоимость часа стоянки составляет 35 рублей. Оплата должна быть произведена в течение 15 минут после остановки. Контроль осуществляют инспекторы административной комиссии, фиксирующие нарушения каждые 15 минут с помощью фотовидеофиксации. При превышении бесплатного времени производится двойная фиксация. Данные с камер автоматически передаются в систему учета. За неоплаченную парковку предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей.
По словам ростовского адвоката Александра Скирневского, решение о штрафе выносит административная комиссия района, где было зафиксировано нарушение. Уведомление о штрафе приходит через портал Госуслуг, приложения для парковок или приложение "Штрафы", где указаны номер, свидетельство о регистрации, модель автомобиля, а также время и место нарушения.
На оплату штрафа отводится 60 дней. Если штраф не оплачен, дело передается судебным приставам, которые взыскивают долг через суд. Суд может удвоить сумму штрафа или принудительно взыскать средства, например, с банковского счета или из зарплаты.
Однако, по словам юриста, количество подобных дел в судах невелико, так как приставы часто отказывают из-за отсутствия полных персональных данных нарушителей. Для вынесения штрафа достаточно номера и свидетельства о регистрации, но для суда требуются паспортные данные и адрес регистрации, которые ГАИ ранее не предоставляла администрации.
С начала 2025 года в Ростове водители были оштрафованы более чем на 70 миллионов рублей за неоплаченную парковку. Из 82 тысяч административных дел, рассмотренных властями города, 72 тысячи касаются именно неоплаты парковки.
Ожидается, что после получения данных от МВД, суды столкнутся с большим количеством исков о взыскании штрафов. Юрист предупреждает, что это приведет к дополнительным расходам для водителей на юридические услуги и увеличит нагрузку на суды, что может замедлить процесс рассмотрения дел.