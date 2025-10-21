Жителям Ростовской области объяснили, куда жаловаться, если дома нет отопления

Фото: mpvts59.ru

Официально отопительный сезон в донском регионе стартовал 15 октября. Но это не значит, что пуховые одеяла отложили все жители — коммуникации будут налаживать до конца месяца. Во многих помещениях, где люди живут, учатся и работают, по-прежнему сохраняется низкая температура.Куда следует обратиться, если радиаторы в квартире остаются холодными? Обнародовали перечень инстанций, которые могут помочь в восстановлении теплоснабжения.Прежде всего стоит отметить, что в ряде случаев причиной холодных батарей может стать воздушная пробка, образовавшаяся в системе отопления внутри квартиры. С этой проблемой жильцы могут справиться в домашних условиях.От пробок избавляются, выпуская из батареи воздух и немного воды. Перед тем, как приступить, стоит подготовить ведро, перчатки, а также защитить пол и прилегающие стены (вода будет черная, а ее следы и с большой вероятностью не отмоются).Если в вашей квартире стоит радиатор современного типа с «краном Маевского», процедура относительно проста: необходимо немного открутить верхнюю заглушку, вооружившись отверткой с плоским жалом. Затем нужно подождать, пока выйдет воздух и начнет идти вода. Достаточно спустить пару литров, после чего можно прикручивать заглушку на место.Там, где установлены радиаторы старого образца, ситуация немного сложнее. Потребуется взять гаечный ключ и слегка открутить верхнюю заглушку им до того момента, как станет слышно воздух. Воды нужно будет слить около четырех литров. Нельзя откручивать заглушку слишком сильно, иначе вода под напором зальет все вокруг.Без воздушной пробки батарея должна потеплеть в пределах 20 минут.Если же причина холода в доме была не в воздухе, первичной инстанцией для обращения должна стать управляющая компания вашего дома (УК). Найти контакты УК можно в специальном разделе на портале «Госуслуги Дом» или даже в платежных квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.У сотрудников можно выяснить, топят ли дом в целом. Остается вероятность, что его еще просто не начали подключать на уровне решений правительства. В такой ситуации представители управляющей компании могут проинформировать о том, сколько еще ждать тепла.Если же теплоснабжение должно было быть налажено, но в вашей квартире его нет, УК обязаны выяснить и устранить причину.Но нередки ситуации, когда звонки туда не дают результата. В таком случае рекомендуется оформить официальный запрос через портал «Госуслуги». Жильцы других квартир, в которых не работает или плохо работает отопление, могут присоединиться к вам — оформите коллективную заявку.Не помогает и это? В таком случае предусмотрены контакты диспетчерской линии ЖКХ: +7 (863) 240-13-60, +7 (863) 240-13-79. Также можно подать жалобу на бездействие управляющей компании в жилищную инспекцию Ростовской области по номерам 8 (863) 210-22-50, 210-22-51 или в Роспотребнадзор по бесплатному номеру 8-800-100-74-17.