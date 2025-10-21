Новости
Ростовчане в центре города останутся на сутки без воды из-за ремонта

В центре города планируется временное прекращение подачи воды, которое продлится сутки. "Ростовводоканал" предупреждает о грядущих изменениях в водоснабжении.

Водоснабжение будет приостановлено 23 октября с 8:30 и восстановлено 24 октября в 8:00. Отключение коснется территорий, расположенных между улицами:

Доломановский – от Пушкинской до Красноармейской;

Пушкинская – от Братского переулка до Доломановского.

В указанный период снижение напора воды возможно по следующим адресам:

Пушкинская – от Театрального проспекта до Братского переулка;

Сиверса – от Красноармейской улицы до 1-го переулка.

Временные неудобства связаны с проведением работ на новом строящемся объекте, расположенном на проспекте Сиверса, как уточняют в ресурсоснабжающей организации. Жителям советуют заранее создать запас питьевой и технической воды для бытовых нужд.
Фото: Donday
