Ростовчане в центре города останутся на сутки без воды из-за ремонта
В центре города планируется временное прекращение подачи воды, которое продлится сутки. "Ростовводоканал" предупреждает о грядущих изменениях в водоснабжении.
Водоснабжение будет приостановлено 23 октября с 8:30 и восстановлено 24 октября в 8:00. Отключение коснется территорий, расположенных между улицами:
Доломановский – от Пушкинской до Красноармейской;
Пушкинская – от Братского переулка до Доломановского.
В указанный период снижение напора воды возможно по следующим адресам:
Пушкинская – от Театрального проспекта до Братского переулка;
Сиверса – от Красноармейской улицы до 1-го переулка.
Временные неудобства связаны с проведением работ на новом строящемся объекте, расположенном на проспекте Сиверса, как уточняют в ресурсоснабжающей организации. Жителям советуют заранее создать запас питьевой и технической воды для бытовых нужд.