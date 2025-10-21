Ростовчане в центре города останутся на сутки без воды из-за ремонта

Фото: Donday

В центре города планируется временное прекращение подачи воды, которое продлится сутки. "Ростовводоканал" предупреждает о грядущих изменениях в водоснабжении.Водоснабжение будет приостановлено 23 октября с 8:30 и восстановлено 24 октября в 8:00.Доломановский – от Пушкинской до Красноармейской;Пушкинская – от Братского переулка до Доломановского.Пушкинская – от Театрального проспекта до Братского переулка;Сиверса – от Красноармейской улицы до 1-го переулка.Временные неудобства связаны с проведением работ на новом строящемся объекте, расположенном на проспекте Сиверса, как уточняют в ресурсоснабжающей организации. Жителям советуют заранее создать запас питьевой и технической воды для бытовых нужд.