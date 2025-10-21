Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли новые меры поддержки материнства

Фото: ЗС РО.

На 21-м заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли областной закон о новых мерах поддержки материнства и детства, инициированный губернатором Юрием Слюсарем.С 1 января 2026 года вводятся две новые меры социальной поддержки материнства и детства.- Первая из них касается введения электронного сертификата на приобретение необходимых товаров для каждого новорождённого. Это очень важное решение. Уверен, оно будет востребовано нашими молодыми мамами и папами. И второе решение о предоставлении выплаты в размере 100 тысяч рублей нашим будущим мамам, которые обучаются в учебных заведениях. Это тоже важное решение, направленное на поддержку не только рождаемости, но и тех родителей, которые приняли решение в молодом возрасте создать семью и завести детей, - отметил спикер донского парламента Александр Ищенко.Электронный сертификат номиналом в 20 тысяч рублей смогут получить те родители, у которых родился ребенок в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года. При чем, такой сертификат можно получить на каждого родившегося ребенка. Данная мера направлена на стимулирование рождаемости и улучшение социально-экономического положения семей с детьми. На средства сертификата родители смогут приобрести предметы первой необходимости для новорожденного.Выплата в 100 тысяч рублей предусмотрена беременным женщинам, обучающимся очно в образовательных организациях, при постановке на учет в медучреждениях.Важно отметить, что эти новые меры поддержки добавляются к уже существующим программам помощи семьям и одиноким мамам. Среди них: материнский капитал, единое пособие на ребенка, ежемесячные выплаты до 1,5 лет, компенсация за коммунальные услуги для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, а также недавно принятая депутатами мера в виде пунктов проката вещей для новорожденных. Ими смогут воспользоваться не только молодые студенческие семьи и одинокие мамы, но и семьи с ребенком-инвалидом, а также семьи участников специальной военной операции.