Ростовчанам разъяснили, когда вода в кранах перестанет быть ржавой

Фото: DonDay

Власти Ростова дали разъяснения горожанам касательно причин появления ржавой воды в кранах. Отопительный сезон в Ростове стартовал с 15 октября. В связи с подключением домов и различных учреждений к системе теплоснабжения качество воды у населения резко ухудшилось. Ростовчане активно обсуждали проблему в городских группах, жалуясь на цвет воды от светло-желтого до ржаво-коричневого.В департаменте ЖКХ и энергетики объяснили, что большинство домов в Ростове используют открытую систему теплоснабжения. Это означает, что горячая вода проходит через всю систему отопления: радиаторы, трубы внутри зданий, а также сети от котельных до жилых домов.Несмотря на летние мероприятия по промывке и гидравлическим испытаниям инженерных сетей, циркуляция в трубах после их завершения отсутствует, что способствует образованию и оседанию ржавчины.В департаменте отметили, что горячая вода будет мутной на протяжении нескольких дней, пока не произойдет полная очистка труб. Это временное явление, характерное для начала отопительного сезона.Жители дома № 131Б по Университетскому переулку в Ростове на протяжении почти двух месяцев сталкиваются с проблемой рыжей воды из кранов.По словам жильцов, проблемы начались еще летом, когда после отключений воды в августе она стала светло-рыжей. Тогда жильцы надеялись, что это временное явление.Однако, спустя два месяца ситуация только ухудшилась, и решение до сих пор не найдено. При этом, счета за горячую воду выставляются по стандартным тарифам.У некоторых жильцов возникли аллергические реакции на ржавую воду, особенно это ощутимо в квартирах, где проживают маленькие дети и пожилые люди. Бытовые фильтры не справляются с таким количеством загрязнений, поэтому для купания детей воду приходится предварительно кипятить.