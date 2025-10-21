Новости
Ростовская область попала в число регионов России с низким уровнем потребления алкоголя

В Ростовской области средний показатель потребления чистого спирта составил 5,35 литра на человека в год. Такие данные приводит ЕМИСС.

За год дончанин в среднем употребляет около 5,35 литров чистого спирта. Максимальное потребление зафиксировано в мае 2025 года — 5,57 литров, минимальное — с февраля по март — 5,04 литра. В пересчёте на бутылки это примерно 8 бутылок водки или 13 банок пива на человека в год.

Для сравнения, средний показатель по России составляет 7,9 литра на человека в год.

В число самых трезвых регионов вместе с Ростовской областью вошли: Чечня (0,13 л), Ингушетия (0,63 л), Дагестан (0,88 л), Ставропольский край (3,90 л) и Краснодарский край (6,61 л).

В антирейтинге по уровню потребления алкоголя лидируют Ненецкий автономный округ, Чукотка и Еврейская автономная область — там показатель достигает от 13 до 18,5 литров на человека в год.
Фото: нейросеть
