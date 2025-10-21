Избрали мировых судей для двух районов Ростовской области
В Ростовской области выбрали мировых судей для двух районов. Кандидатуры утвердили 21 октября на заседании Законодательного Собрания региона.
Новыми судьями стали Игорь Третьяков и Виктор Кабаненко.
Игорь Третьяков будет судействовать на участке №2 Азовского района. За его кандидатуру отдали 52 голоса «за», против оказались два депутата.
С 2008 года Игорь Третьяков занимался юридической практикой в суде. Сначала в Пролетарском районе, как секретарь судебного заседания мирового судьи и помощник судьи, затем по всему региону в качестве помощника судьи областного Ростовского суда.
Впервые его назначили мировым судьей в 2020 году. Пост на судебном участке №4 Октябрьского района Третьяков занимал три года. Следующие три года, с 2022, он провел на аналогичном месте в Азовском районе. После избрания 2025 года он сохранит пост, но уже без ограничений срока полномочий.
Виктор Кабаненков тоже назначается на прежнюю должность без ограничения срока. Он выбран мировым судьей на участке №2 в Каменском районе. Против этого решения оказались два депутата, а за — 51.
До первого трехлетнего избрания в 2022 году Виктор Кабаненков был следователем. С 1988 по 1989 год — в Октябрьском районе, а после — в Новочеркасске.