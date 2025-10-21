Избрали мировых судей для двух районов Ростовской области

Южный окружной военный суд

В Ростовской области выбрали мировых судей для двух районов. Кандидатуры утвердили 21 октября на заседании Законодательного Собрания региона.Новыми судьями стали Игорь Третьяков и Виктор Кабаненко.Игорь Третьяков будет судействовать на участке №2 Азовского района. За его кандидатуру отдали 52 голоса «за», против оказались два депутата.С 2008 года Игорь Третьяков занимался юридической практикой в суде. Сначала в Пролетарском районе, как секретарь судебного заседания мирового судьи и помощник судьи, затем по всему региону в качестве помощника судьи областного Ростовского суда.Впервые его назначили мировым судьей в 2020 году. Пост на судебном участке №4 Октябрьского района Третьяков занимал три года. Следующие три года, с 2022, он провел на аналогичном месте в Азовском районе. После избрания 2025 года он сохранит пост, но уже без ограничений срока полномочий.Виктор Кабаненков тоже назначается на прежнюю должность без ограничения срока. Он выбран мировым судьей на участке №2 в Каменском районе. Против этого решения оказались два депутата, а за — 51.До первого трехлетнего избрания в 2022 году Виктор Кабаненков был следователем. С 1988 по 1989 год — в Октябрьском районе, а после — в Новочеркасске.