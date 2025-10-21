В Ростовской области раскрыли детали ужасной аварии с участием мотоцикла

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области произошло жесткое ДТП с мотоциклом и грузовиком. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария случилась днем 21 октября.Столкновение произошло на трассе М-4 «Дон». Рядом с поселком Степной. На Новочеркасском шоссе столкнулись грузовик марки «МАН» и мотоцикл «Хонда».По предварительной информации, 26-летний мотоциклист ехал с небезопасной скоростью и столкнулся с фурой с полуприцепом.Водитель мотоцикла погиб на месте до прибытия скорой помощи.