По инициативе Александра Ищенко депутаты донского парламента приняли закон о наставничестве

Фото: ЗС РО.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области областной закон «О наставничестве». Данный закон был разработан по инициативе председателя донского парламента Александра Ищенко. Он предоставляет социально ориентированным некоммерческим организациям возможность привлекать жителей Ростовской области в качестве наставников для работы с особой категорией детей. Речь идёт о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, возрастом от 12 лет и старше. Самая важная задача, которая будет стоять перед наставниками, - это социализация детей, помощь в правильном выборе и получении профессии.По словам председателя Заксобрания Ростовской области, поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, это вопрос номер один для любого социально ответственного государства. В нашем регионе созданы все условия для полноценной работы детских домов, социально-реабилитационных центров. Депутаты регулярно посещают эти центры в своих избирательных округах. При этом ни педагоги, ни сами не дети не обращаются с проблемами или жалобами.У нас нет никаких материальных проблем в этих учреждениях. Они хорошо финансируются, есть помощь благотворителей. Я регулярно посещаю детские учреждения в своем избирательном округе. Нигде мне не задали вопрос о нехватке денег на питание, на ремонт, на приобретение каких-либо товаров. Но очень важная часть жизни сироты – это выбор будущей траектории жизни, профессии, учебного заведения, рабочего места. Вот эта проблематика всегда остается, ведь вести ребенка по жизни – это огромная ответственность, – рассказал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.Принятый закон о наставничестве введен в правовое поле как особая форма социальной поддержки детей для адаптации к взрослой жизни. В рамках закона будут определяться категории детей и молодых людей, у которых будет наставник. В свою очередь, и наставник должен отвечать требованиям.Так, наставниками могут стать только граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ростовской области, достигшие возраста 25 лет. Они должны быть способны по своим нравственным и иным личным качествам содействовать социальной адаптации и социальной реабилитации подопечного и выполнять иные установленные обязанности наставника.Наставничество ставит перед собой ряд ключевых задач: обеспечение реализации и защиты прав детей, помощь в преодолении трудных жизненных ситуаций и получении образования. Важной задачей является также развитие у детей социально-бытовых навыков и компетенций. Наставники способствуют физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию своих подопечных. Они играют важную роль в профилактике социального сиротства.Ключевую роль в организации наставничества будут играть социально ориентированные некоммерческие организации. Они будут отбирать и готовить наставников, оказывать им всестороннюю помощь и психологическую поддержку, подчеркнул спикер донского парламента.Если говорить о цифрах, то сейчас нам потребуется порядка 270 наставников. Это вот те детки, которые сегодня находятся в выборе жизненного пути. Но в дальнейшем нам понадобится более 4 тысяч наставников для каждого ребенка, который находится в системе государственного обеспечения. На следующем этапе – это поддержка деток, живущих в приемных и опекунских семьях, чтобы им также помочь с выбором будущего жизненного пути, - отметил Александр Ищенко.Спикер Заксобрания Ростовской области добавил, что принятый закон выведет индивидуальную работу с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, на принципиально новый уровень.