В ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области под колесами грузовика погиб мотоциклист

Фото: Яндекс.Карты

На автодороге М-4 "Дон", проходящей через Ростовскую область, зарегистрировано смертельное дорожное происшествие с участием мотоциклиста. Данные об инциденте поступили от представителей "УЧПС".В настоящий момент ведется установление всех деталей произошедшей аварии. В связи с ДТП на данном участке дороги образовалась значительная автомобильная пробка, простирающаяся на пять километров от 1054 километра трассы до поселка Степной. ВОдителям советуют объезжать данный участок трассы.Трагический случай произошел сегодня, 21 октября, в дневное время на 1049 километре федеральной трассы. Вблизи поселка Степной, на трассе Новочеркасское шоссе, произошло столкновение между мотоциклом и грузовым автомобилем "МАН".По предварительным данным, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков.