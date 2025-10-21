Депутаты Заксобрания Ростовской области обсудили вопросы обеспечения пассажирских перевозок в регионе

Фото: ЗС РО.

Одной из ключевых тем 24-го заседания донского парламента стал вопрос о состоянии отрасли пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах в рамках «Правительственного часа». С докладом о состоянии отрасли и ее проблемных моментах выступила министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.Председатель ЗС РО Александр Ищенко отметил, что тема пассажирских перевозок, особенно в муниципалитетах, является одной из самых волнующих и проблемных для многих жителей донского региона. Избиратели часто обращаются к депутатам с жалобами на отсутствие автобусного сообщения в небольших поселениях. Люди не могут добраться в аптеки, магазины и на рынки.— В Законодательное Собрание обращаются наши избиратели. Они обращаются в округах к своим депутатам и ко мне как к председателю с различными претензиями к работе транспортных предприятий. И, естественно, тема пассажирского обслуживания не могла пройти мимо внимания депутатского корпуса, — подчеркнул спикер донского парламента.Одним из вопросов стал переход на новую систему расчетов в общественном транспорте, известный как брутто-контракты. Эта система предполагает фиксированную оплату перевозчикам за транспортные услуги, не зависящую от суммарного количества перевезенных пассажиров.С 2026 года планируется поэтапный переход на эту систему, начиная с межмуниципальных маршрутов, обслуживающих садовые товарищества. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на первом этапе на контрактную систему будут переведены маршруты для 24 садовых товариществ в Аксайском, Мясниковском, Кагальницком и Волгодонском районах. На эти цели предусмотрено около 250 миллионов рублей.Александр Ищенко поблагодарил главу региона за оперативное решение проблемы и выразил уверенность, что уже в следующем году работа общественного транспорта на маршрутах садовых товариществ существенно улучшится.— Также не вызывает сомнений, что получит свое развитие и вопрос о поддержке автотранспортных перевозок в сельских районах Ростовской области, особенно отдаленных, — добавил спикер донского парламента.Также депутаты Законодательного Собрания выступили с инициативой по совершенствованию системы компенсации льготного проезда для транспортных предприятий. Предлагается передать функции государственного распорядителя бюджетных средств министерству труда и социального развития региона, а также создать на его базе единую информационную систему для упрощения отчетности и сокращения бюрократических процедур. Губернатор Юрий Слюсарь поддержал это предложение и поручил министерству труда совместно с Минтрансом провести работу над его реализацией.Также была утверждена программа обновления парка общественного транспорта, направленная на достижение нормативного эксплуатационного возраста не более 85% к 2030 году. В рамках программы планируется модернизировать около 1 322 единиц техники, начиная с Ростова-на-Дону. В донской столице в первом квартале 2026 года на городские маршруты выйдут 70 новых автобусов.— Приобретение новых автобусов — это очень важное решение, которое продолжит обновление автобусного парка региона. Эта тема очень актуальна, и принятые решения имеют важное значение не только для горожан, но и для жителей сельских районов, — прокомментировал Александр Ищенко.Отдельно депутаты затронули тему нехватки квалифицированных водителей общественного транспорта. Для решения проблемы парламентарии предложили расширить практику привлечения водителей из других регионов, а также дополнительно усилить взаимодействие с центрами занятости и образовательными учреждениями.Алена Беликова сообщила о разработке пятилетнего регионального стандарта транспортного обслуживания, который определит перечень и целевые показатели доступности, безопасности и комфорта перевозок. Министр отметила, что комплексный план позволит оптимизировать маршрутную сеть и повысить точность соблюдения расписания.По итогам «Правительственного часа» профильный комитет Законодательного Собрания подготовил рекомендации для регионального министерства транспорта, направленные на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение качества услуг.