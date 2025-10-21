Новости
На еще одном путепроводе М-4 «Дон» временно ограничат движение транспорта

В Ростовской области на подъезде к Новоперсиановке временно закроют проезд через разворот. Об этом автомобилистов предупреждает Автодор, сообщая о введении ограничений.

Движение будет приостановлено с 25 октября в связи с проведением работ по реконструкции участка федеральной трассы на 1 023-м километре. Информация о дате возобновления движения пока не сообщается.

В качестве альтернативы водителям предлагается использовать разворот на 1 018-м километре автомагистрали М-4 «Дон».
Фото: Автодор
