Куда можно пожаловаться на отсутствие отопления в Ростовской области

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В Ростовской области запустили круглосуточную горячую линию по вопросам отопления. Жители донского региона смогут узнать о сроках включения отопления или решить проблему его отсутствия.По всем вопросам, связанным с запуском систем отопления, можно обратиться по номерам: (863) 240-13-60 и 240-13-79.Обычно отопительный сезон начинается после 15 октября. Однако из-за сильного похолодания тепло пришлось дать раньше. Так, в трех северных районах Ростовской области уже подали тепло. В Ростове подключать к отоплению соцобъекты и жилые дома тоже начали раньше - с 11 октября.Несмотря на то, что батареи только начали включать, некоторые жители жалуются на отсутствие тепла в домах. Хотя власти утверждают, что на полное подключение всех домов и объектов понадобится несколько дней.