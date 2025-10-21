Новости
В Ростовской области за слив нефтепродуктов в Дон компания заплатила 1,1 миллиона рублей

Руководство Ростовской области проинформировало, что компания возместила ущерб в размере 1,1 миллиона рублей, нанесенный реке Дон из-за попадания нефтепродуктов вблизи Цимлянской ГЭС. Эти сведения были обнародованы в Росприроднадзоре.

Стоит упомянуть, что в конце сентября 2025 года жители Волгодонска заметили радужную пленку на поверхности Цимлянского водохранилища, недалеко от плотины.

После того как происшествие получило широкую огласку в прессе, министерство экологии и природных ресурсов не оставило его без внимания.

В ходе проведенной проверки выяснилось, что источником загрязнения стали ремонтные мероприятия, осуществляемые ООО «ПК «РусГард».

В результате инцидента в водный объект попали вещества, содержащие нефть, что повлекло за собой убытки в размере 1 142 000 рублей.

Необходимо отметить, что компания признала свою ответственность и в полном объеме добровольно компенсировала нанесенный вред.
Фото: Росприроднадзор
