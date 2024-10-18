Ростовчане замерзают из-за отсутствия отопления в домах

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Жители Ростова продолжают жаловаться на отсутствие отопления. С наступлением холодов температура воздуха резко упала, и люди вынуждены жить в холодных квартирах.Коммунальные службы обещали подключить отопление ещё 15 октября, но не все жители смогли насладиться теплом. Особенно остро проблема стоит на улице Пушкинской, дома №№ 5–7; в ТСЖ «Мегаполис»; в переулке Университетском, дом № 70; на улицах Социалистической, дома №№ 144/146; Зорге, дом № 54; Кривоноса, дом № 10 и в микрорайоне Болгарстрой.- Мы замерзаем в Болгарстрое. Кроме того, уже два дня нет горячей воды! Когда наконец подключат отопление? Нам обещали, что это произойдёт 15 октября, но по факту этого не произошло, - с отчаянием рассказывает одна из местных жительниц.По информации ООО «Ростовские тепловые сети», на улице Пушкинской отопления нет из-за прорыва теплосетей. Людям придется мерзнуть до 22 октября.На улице Кривоноса, дом № 10, управляющая компания утверждает, что отопление уже включено. Однако жильцы говорят, что батареи по-прежнему холодные.В доме № 70 в Университетском переулке работы по нормализации давления в трубах продлятся до 20 октября.В каждом доме свои причины отсутствия отопления. Но, несмотря на это, горожане остаются без тепла, когда на улице всего +5 градусов. Они с нетерпением ждут, когда смогут согреться.