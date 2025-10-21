В Ростове на месте доходного дома на Социалистической появится пятизвездочный отель

Фото: Яндекс карты

В Ростове-на-Дону на месте доходного дома на Социалистической появится пятизвездочный отель. Об этом сообщила глава Кировского района Наталия Симаченко.Дом № 128 находится в историческом центре города. Оно было возведено в 1903 году. Дом принадлежал Ивану Парамонову, племяннику известного русского купца Елпидифора Трофимовича Парамонова. В советский период особняк был национализирован, и к нему добавили еще два этажа, после чего он стал четырехэтажным.Здание пережило как революцию, так и Великую Отечественную войну, но в последние десятилетия его состояние значительно ухудшилось. В 2021 году в здании появились крупные трещины, и оно было признано аварийным, после чего жильцов расселили. Пожары также сыграли свою роль в разрушении здания, которое горело в 2008, 2018, 2022 годах и дважды - в 2023 году.В 2023 году здание получило статус регионального объекта культурного наследия. Однако в октябре этого же года накануне крупного пожара его статус был снят. В конце года стало известно, что доходный дом был продан компании «Трансагентство» за 66 миллионов рублей. Первоначально планировалось, что здание будет подвергнуто реконструкции. Тем не менее на протяжении почти двух лет не поступало информации о том, какие именно изменения будут произведены на этом месте.В 2025 году осенью стало известно, что в доходном доме сделают пятизвездочный отель. Наталия Симаченко добавила, что в отеле будет 75 номеров. При этом в ходе ремонтных работ планируется сохранить исторический облик здания.Срок реализации запланирован в следующем году.