В Пролетарском районе Ростова на месте падения беспилотника ввели режим ЧС

В Ростове в Пролетарском районе ввели режим ЧС. Меры действуют на месте падения беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале глава города Александр Скрябин.

Режим действует в границах района, где нанесен ущерб от падения БПЛА. Специалисты на месте оценят ущерб. Коммунальные службы уберут территорию.

- На месте происшествия поставлена задача организовать оперативный прием документов у граждан из пострадавших домов с целью осуществления предусмотренных выплат,- сказано в сообщении.

Также снят режим ЧС на месте падения беспилотника 2 сентября в Советском районе города. Последствия атаки устранили.
Фото: администрация Ростова-на-Дону
