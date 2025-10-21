В Пролетарском районе Ростова на месте падения беспилотника ввели режим ЧС
В Ростове в Пролетарском районе ввели режим ЧС. Меры действуют на месте падения беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале глава города Александр Скрябин.
Режим действует в границах района, где нанесен ущерб от падения БПЛА. Специалисты на месте оценят ущерб. Коммунальные службы уберут территорию.
- На месте происшествия поставлена задача организовать оперативный прием документов у граждан из пострадавших домов с целью осуществления предусмотренных выплат,- сказано в сообщении.
Также снят режим ЧС на месте падения беспилотника 2 сентября в Советском районе города. Последствия атаки устранили.