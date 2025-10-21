Сотрудники спецназа рассказали о штурме СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Фото: Donday

В Южном окружном военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу о захвате заложников в ростовском следственном изоляторе. Как сообщает портал DonDay, 21 октября в Ростове-на-Дону продолжилось рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого являются Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев*.В ходе заседания были оглашены письменные показания сотрудников спецподразделения, принимавших непосредственное участие в штурме здания.Экс-заместитель начальника, временно исполнявший обязанности, Роман Заболотнев сообщил, что в момент происшествия в СИЗО находились более 150 содержащихся под стражей лиц и 160 сотрудников. Напомним, что после инцидента Заболотнев был отстранен от должности, а в отношении экс-руководителя учреждения было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.Начальник оперативного отдела СИЗО-1 Константин Горох доложил ему о захвате заложников и задержании Малика Гандалоева.По словам всех бойцов спецназа, в штурмовой операции участвовало около восьми человек. Снайперы были размещены по периметру, и после нескольких выстрелов началась активная фаза штурма здания СИЗО. Три штурмовые группы начали наступление со стороны транспортного шлюза.Осужденные оказывали активное сопротивление, используя холодное оружие. Один из бежавших из камеры напал на бойца сзади, причинив ему ранение в область лопатки. В результате штурма пятеро из тех, кто удерживал заложников, были нейтрализованы. Даниил Камнев* остался жив.Кроме того, на судебном заседании также были представлены результаты экспертиз. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, у Даниила Камнева, Рамзана Албекова, Магомеда Алханова, Малика Гандалоева и Адама Кодзоева* не выявлено психических заболеваний, а также зависимости от наркотических веществ или алкоголя.