Карантин из-за бешенства у кота ввели в районе Ростовской области

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области введены карантинные меры из-за случая бешенства, выявленного у кота. Об этом проинформировали в районной администрации.

Ограничения, связанные с карантином, охватывают улицы Светлая (дома №№ 1-64), Азовский, Почтовая (дома №№ 1-92), 8 Марта и Октябрьская (дома №№ 1-10).

Бешенство – это смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, в частности головной и спинной мозг. К типичным признакам относятся повышенное слюноотделение, конвульсии и паралич. Передача вируса человеку возможна через укусы или царапины зараженного животного.
Фото: Donday
