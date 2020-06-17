Жителям ЛНР разрешили выезжать в Ростовскую область для получения паспорта РФ

В Луганской Народной Республике сняли ряд ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В частности, местные жители при определённых обстоятельствах смогут выезжать на территорию Ростовской области. Об этом сообщили в правительства ЛНР.С 17 июня в донской регион можно отправляться для получения российского паспорта. При себе необходимо иметь уведомление о готовности документа.Границу разрешили пересекать гражданам России и других стран, которые всё это время находили на территории Республики, а также члены семей таких людей. Родственники должны иметь на руках документы, подтверждающие степень родства, и регистрацию в другой стране.Выехать в РФ и другие государства можно для получения образования, если у них есть необходимые бумаги, в которых указано, что человек учится в том или ином учреждении.Ещё одна категория граждан, которым можно пересечь кордон, - участники судебных процессов. Пограничникам нужно показать документ, подтверждающий необходимость участия в процессе или следственных действиях.