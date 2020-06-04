Жителям Ростовской области разрешили вылетать за рубеж

У жителей Ростовской области появится возможность вылететь за границу. О снятии некоторых ограничений, касающихся международного авиасообщения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.В марте, когда в стране ухудшилась эпидемиологическая обстановка, правительство страны закрыло границы. Это вызвало ряд проблем для иностранцев, которым, например, необходимо быть в России, чтобы ухаживать за родственниками. Местным жителям тоже нужно быть за рубежом в силу серьёзных причин.Выехать из страны могут и те, кому необходимо получить медицинскую помощь. Это касается и тех, кто въезжает в Россию.