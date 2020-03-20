Жители ЛНР и ДНР смогут пересекать границу с Ростовской областью в период пандемии коронавируса



Жителям Луганской и Донецкой Народных Республик разрешили пересекать границу Ростовской области в период пандемии коронавируса. Такое решение опубликовали 23 марта на официальном портале правовой информации.



Ранее Россия с 18 марта по 1 мая закрыла границы для граждан других государств. Ограничения не распространялись на дипломатов и членов их семей, а также экипажей судов, самолётов, поездных бригад и прочих.



Теперь въезд на территорию разрешили и жителям ЛНР и ДНР. Решение обусловлено принципами гуманности, ведь Украина ввела транспортную и экономическую блокаду некоторых районов Луганской и Донецкой областей. Единственное условие для пересечения границы — наличие регистрации на территории самопровозглашённых республик.



На пропускных пунктах будут проверять состояние здоровье въезжающих.