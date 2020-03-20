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Жители ЛНР и ДНР смогут пересекать границу с Ростовской областью в период пандемии коронавируса

Жители ЛНР и ДНР смогут пересекать границу с Ростовской областью в период пандемии коронавируса
Жителям Луганской и Донецкой Народных Республик разрешили пересекать границу Ростовской области в период пандемии коронавируса. Такое решение опубликовали 23 марта на официальном портале правовой информации.

Ранее Россия с 18 марта по 1 мая закрыла границы для граждан других государств. Ограничения не распространялись на дипломатов и членов их семей, а также экипажей судов, самолётов, поездных бригад и прочих.

Теперь въезд на территорию разрешили и жителям ЛНР и ДНР. Решение обусловлено принципами гуманности, ведь Украина ввела транспортную и экономическую блокаду некоторых районов Луганской и Донецкой областей. Единственное условие для пересечения границы — наличие регистрации на территории самопровозглашённых республик.

На пропускных пунктах будут проверять состояние здоровье въезжающих.

Теги: коронавирус пандемия коронавируса

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